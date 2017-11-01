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Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
01.11.2017 17:24

Эксклюзив  Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков является главным гарантом спокойствия в Украине. Такое заявление сделал советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne.

При этом политик подчеркнул, что дело по рюкзакам МВД является политически заангажированным.

"Сегодня главный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил четкие тезисы, что, во-первых, никого нельзя считать виновным заранее, нужно помнить о том, что вину определяет только суд. О том, что Александр Аваков и Сергей Чеботарь отстоят свое честное имя в суде, у меня нет никаких сомнений", - заявил Геращенко.

При этом он подчеркнул, что министр Аваков является главным стабилизатором ситуации в Украине.

"Я считаю дело политически заангажированным, считаю, что оно выгодно всем тем, кто хочет подорвать внутреннюю ситуацию в стране. Арсен Аваков сейчас делает все, чтобы наша страна выстояла в этом страшном противостоянии с Россией. Он выступает главным стабилизатором в Украине", - отметил политик.

Также Геращенко заявил, что одна из главных фигур в Национальной антикоррупционном бюро это партнер Саакашвили.

"Это дело - ответ на действия Арсена Авакова по недопущению грузинского реванша в нашей стране. Один из НАБУ является хорошим знакомым Саакашвили, поэтому, он старался сделать все, чтобы это дело сейчас пошло в пиар-ход", - резюмировал Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 31 октября, детективы НАБУ пришли с обыском к сыну министра внутренних дел украины Арсена авакова Алексадру. В НАБУ заявили, что обыски у сына Авакова проводились в рамках дела о закупке рюкзаков для МВД.

Теги материала: Антон Геращенко, Арсен Аваков, МВД, безопасность
Новости СМИ2
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