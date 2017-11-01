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У сына Авакова обнаружили квартиру в центре Киева
01.11.2017 15:55

У сына Авакова обнаружили квартиру в центре Киева

Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр является владельцем квартиры в центре Киева и двумя подземными паркингами, пишет Слово и дело.

По полученным данным, стоимость жилья составляет более одного миллиона долларов и двумя подземными паркингами.

Согласно Единому реестру недвижимого имущества, Александр Аваков в мае 2014 года стал владельцем квартиры площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге возле станции метро «Олимпийская» в Киеве. Квартира находится в элитном жилом комплексе "Альпийский городок". ЖК был построен в 2011 году и находится на улице Протасов Яр. Территория находится под круглосуточной охраной, лифт спускается прямо в подземный паркинг, есть свой фитнес-центр, а из окон открывается панорамный вид на город.

Стоит отметить, что средняя цена квадратного метра в этом доме составляет 2,9 тысячи долларов (с ремонтом) и 1,6 тысячи долларов (без отделки, сразу после строителей). То есть квартира Александра Авакова с ремонтом потянет приблизительно на 1,1 миллиона долларов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что фигуранты "дела рюкзаков", одним из которых является сын Арсена Авакова Александр, могут получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги материала: Арсен Аваков, сын, квартира
Новости СМИ2
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