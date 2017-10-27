Россия расширила санкции в отношении Украины

MIGnews.com.ua

Российская Федерация ввела в отношении Украины, Европейского союза, США, Канады и других стран санкции. Соответствующее постановление правительства РФ было обнародовано на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, запрещен ввоз продуктов, живых свиней и субпродуктов.

"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", - говорится в постановлении.

Стоит отметить, что таким образом власти РФ дополнили список контрсанкций, введенных в 2014 году. Новые контрсанкции РФ действуют до конца 2018 года.