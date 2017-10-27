Теракт в Киеве: Нардеп Мосийчук дал показания СБУ

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук дал показания сотрудникам Службы безопасности по теракту возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, который произошел 25 октября, сообщает телеканал "112 Украина" .

"Все версии о том, что это не с Мосийчуком связано, с кем-то другим - это полная чушь. Я дал показания СБУ, поэтому я не могу разглашать информацию. Единственное, что скажу, как и раньше, - это покушение на меня, на нашу партию, покушение на нашего лидера, на каждого украинца, чтобы запугать", - рассказал нардеп.

При этом парламентарий выразил уверенность, что заказчики теракта "сидят в Москве, а исполнители где-то ходят среди нас".