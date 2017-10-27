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Покушение на Мосийчука: нардеп раскрыл подробности взрыва
27.10.2017 14:58

Покушение на Мосийчука: нардеп раскрыл подробности взрыва

Мопед, в котором было заложено взрывное устройство, был привезен за 20 минут до того, как народный депутат Игорь Мосийчук вышел со здания телеканала, около входа в который случился взрыв, следовательно этот факт исключает версию покушения на правоохоранителя. Об этом пострадавший нардеп рассказал журналистам в пятницу, 27 октября, передает УНН.

"Потому что я размещал анонс, что я на нем буду и, согласно камеры наблюдения, мопед подтянули за 20 минут до нашего выхода... Мопед привезли за 20 мин до выхода нашего с телеканала", - ответил Мосийчук на вопрос о месте происшествия.

Он также отметил, что этот факт полностью исключает версию о покушении на представителя правоохранительных органов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что главной версией покушения на народного депутата Игоря Мосийчука является теракт, организованный Российской Федерацией. 

Теги материала: взрыв, терракт, Игорь Мосийчук, нардеп, Мосийчук, нападение
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