Евросоюз подписал с Украиной соглашения на €90 миллионов

MIGnews.com.ua

В пятницу, 27 октября, представитель Украины подписал с Европейским Союзом соглашения, сумма которых составляет около 90 миллионов евро. О соответствующем факте сообщил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, опубликовав видео на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По информации, предоставленной министром экономического развития, всего ими были подписаны два соглашения, направленные на реализацию системных реформ.

"Подписываем два соглашения с ЕС на общую сумму 89,5 миллиона евро для реализации системных реформ. Важно, что эта помощь оказывается со стороны ЕС в соответствии с приоритетами правительства и согласно плану мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который в эту среду одобрило правительство", - рассказал Степан Кубив.