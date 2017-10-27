Интерпол объявил в розыск беглого судью Чауса

Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого поймали на взятке в 150 тысяч долларов, был объявлен в розыск Интерполом, пишет Корреспондент.
По полученным данным, досье Николая Чауса появилось на сайте Международной организации уголовной полиции.
Напомним, правоохранители задержали на территории Молдовы судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, который подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.
Глава антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова Виорел Морарь сообщил, что судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранительным органам Молдовы.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в апреле текущего года в Молдове для экстрадиции в Украину задержали судью Николая Чауса.