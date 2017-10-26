Гройсман о теракте в Киеве: В общественных местах нужно усилить меры безопасности

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости усилить меры безопасности в общественных местах. Таким образом глава Кабинета министров прокомментировал прокомментировал взрыв, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук, пишет 112 Украина .

"Правоохранительные органы квалифицировали это как теракт. Очевидно, что нам надо усиливать меры безопасности и больше уделять внимания техническому оснащению контроля за общественными местами, за тем, чтобы мы могли анализировать, предотвращать возможные террористические проявления", - заявил украинский премьер.

При этом Гройсман выразил соболезнования родным погибших в результате теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.