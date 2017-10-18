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Ксения Собчак намерена стать президентом РФ, поскольку она "против всех"
18.10.2017 21:16

Ксения Собчак намерена стать президентом РФ, поскольку она "против всех"  Видеорепортаж

В среду, 18 октября, российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак объявила в интернете на сайте, который был создан специально к выборам, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году. 

"Мне 36 лет и я решила баллотироваться в президенты. Я против всех, кто обычно этим правом пользуется. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех", – сказала Собчак в опубликованном на сайте видеообращении.

В то же время в письме, которое она направила изданию Ведомости, Собчак отметила, что выборы президента должны быть использованы для публичного обсуждения недостатков власти и для совершенствования навыков оппозиции.

Также она призвала не игнорировать выборы, потому что они - основа "настоящей демократии".

Как сообщал MIGnews.com.ua, российская теле- и радиоведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала запрет в Украине российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", назвав президента Украины Петра Порошенко "политическим самоубийцей".

Теги материала: Ксения Собчак, президент, Россия, выборы
Новости СМИ2
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