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Найем, Залищук и Левченко отказались от встречи с президентом
18.10.2017 20:47

Найем, Залищук и Левченко отказались от встречи с президентом

В среду, 18 октября, несколько народных депутатов отправились на встречу к президенту Украины Петру Порошенко, передает телеканал NewsOne.

Сообщается, Мустафа Найем, Светлана Залищук и Юрий Левченко тправились на встречу к Порошенко, дабы обсудить требования протестующих.

"Десять минут назад, на встречу с Петром Порошенко отправились народные депутаты Светлана Залищук, Мустафа Найем. Также они предложили присоединиться к их делегации и другим, но Егор Соболев сказал, что договариваться с Петром Порошенко не будет, та как не видит смысла в этом", - сообщает корреспондент телеканала.

Вышедший к нардепам первый заместитель главы АПУ Виталий Ковальчук заявил, что Порошенко готов встретиться только с Найемом, Лещенко и Залищук.

Чуть позднее стало известно, что нардепы отказались от встречи с президентом Украины Петром Порошенко без своих коллег. Об этом заявил Найем в Facebook.

Нардепы назвали это нежеланием самого Порошенко "встретиться с представителями акции Большая политическая реформа".

"Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо", - заявил Найем. Народный депутат подчеркнул, что активисты пришли сообщить президенту о готовности авторов законопроекта об антикоррупционном суде отозвать свой вариант закона и получить ответ, когда "президент готов зарегистрировать свой законопроект об антикоррупционном суде".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве находится около 700 человек.

Теги материала: Найем, Левченко, встреча, президент
Новости СМИ2
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