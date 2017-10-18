Заседание Контактной группы: Геращенко заявила о сложностях переговорного процесса

Очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске прошел с определенными трудностями. Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Геращенко отметила, что сторонам удалось достигнуть консенсуса в вопросе разблокирования работы пункта пропуска "Золотое" в Луганской области.
"КПВВ "Золотое" благодаря нашим требованиям, наконец-то, на днях будет открыт", - заявила украинский вице-спикер.
При этом он подчеркнула, что решение вопроса об освобождении заложников продвигается достаточно сложно.
"Камень преткновения - требование амнистии для беркутовцев и других персонажей, которые не имеют никакого отношения к Донбассу. Работаем, чтобы были хорошие новости для семей наших заложников. Пока все идет трудно, но продвигаемся", - отметила Геращенко.
И добавила: "Тяжелый день. Но, надеюсь, не бесполезный, потому что люди на Луганщине ждут КПВВ в Золотом, и мы, наконец-то, через полтора года, дожали открытие. Работаем и по заложникам. Очень стараемся как можно быстрее разблокировать процесс освобождения".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию, во время которой обсудила нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины.