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Президент обсудит с нардепами вопрос создания Антикоррупционного суда
18.10.2017 17:19

Президент обсудит с нардепами вопрос создания Антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с авторами законопроекта о создании Антикоррупционного суда. Об этом сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, встреча начнется около 19:00. Народные депутаты намерены узнать у президента сроки подачи в Верховную Раду проекта закона о создании Антикоррупционного суда.

"В 19:00 мы с авторами законопроекта и рядом народных депутатов пойдем к президенту, чтобы спросить простую вещь. Сейчас мяч на стороне президента. Президент должен внести законопроект об антикоррупционном суде", - заявил Найем.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины Семен Семенченко сообщил, что митингующие под зданием Верховной Рады Украины намерены в среду вечером, 18 октября, переместиться к Администрации президента.

Теги материала: Петр Порошенко, законопроект, суд, создание, народные депутаты
Новости СМИ2
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