Митинг под Радой: активисты намерены идти к Порошенко

MIGnews.com.ua

Митингующие под зданием Верховной Рады Украины намерены в среду вечером, 18 октября, переместиться к Администрации президента. Об этом сообщил народный депутат Украины Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Сегодня вечером хотим сходить с народом к Порошенко, поинтересоваться, собирается ли он и дальше блокировать создание антикоррупционного суда и "посадку" своих друзей, или уже передумал. Придет много людей - ответ будет один. Мало - ответа вообще не будет. Здесь уже каждый голосует ногами", - написал нардеп.

В то же время бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский уточнил, что речь идет о митинге у АП. Активисты будут требовать от президента создать Антикоррупционный суд.