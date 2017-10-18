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Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017 16:20

Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ

Меморандум Международного валютного фонда не содержит требования повысить тарифы на газ для украинцев. Такое заявление сделал экономист Александр Охрименко в эфире телеканала NewsOne.

По словам эксперта, МВФ требует уменьшить дефицит государственного бюджета, а не повышать тарифы.

"Насколько мне известно, то повышение цены на газ не является условием МВФ. Есть требование уменьшит дефицит госбюджета, но это можно сделать за счет уменьшения затрат на госслужащих", - пояснил Охрименко.

Он также выразил мнение, что для украинской экономики отсутствие кредита от Фонда не критично.

"Если кредит не дадут в этом и в следующих годах, то это не критично для Украины. В этом году нам должны были дать 6 миллиардов долларов но дали 1 миллиард. При этом, уже никто не говорит, что если не дадут займ, то гривна обвалится. У нас получилось наоборот: транш мы не получили, но в результате произошла ревальвация, а не девальвация гривны", - резюмировал экономист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, экономист Александр Охрименко заявил, что правительство хочет поднять цену на газ.

Теги материала: Александр Охрименко, МВФ, газ, цена, Украина
Новости СМИ2
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