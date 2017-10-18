Украинским медикам разрешили посетить Павла Гриба

Начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что украинские медики осмотрят задержанного в России 19-летнего Павла Гриба, пишет РБК-Украина.
По словам дипломата, встреча должна состояться по условиям российской стороны.
"Российская сторона полностью игнорирует нормы международного права. Здесь есть политическая мотивированность. Генеральное консульство Украины в Ростове получило разрешение на посещение врачами Павла Гриба. В информации стороны РФ говорится, что встреча должна состояться по условиям стороны обвинения: исключительно на русском языке и без обсуждения сути дела", - заявил Кирилич.
При этом он призвал украинцев не ездить в Россию.
Как сообщал MIGnews.com.uа, Октябрьский районный суд Краснодара принял решение продлить арест 19-летнему гражданину Украины Павлу Грибу.