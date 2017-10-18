В России суд продлил арест 19-летнему Павлу Грибу

Октябрьский районный суд Краснодара принял решение продлить арест 19-летнему гражданину Украины Павлу Грибу, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно судебному решению, арест продлен до 4 января 2018 года.
"Арест продлен до 4 января следующего года", - говорится в сообщении.
Напоним, в августе текущего года в Беларуси без вести пропал сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб. Через некотрое время стало известно, что он находится в управлении Федеральной службы безопасности России в Краснодаре.
Гриба задержали по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России.
Как сообщал MIGnews.com.uа, отец 19-летнего Павла Гриба, который находится в российской тюрьме, Игорь Гриб сообщил, что в российской тюрьме украинских медиков не пустили к его сыну.