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Нардепы рассмотрели почти 800 поправок к медицинской реформе
18.10.2017 14:20

Нардепы рассмотрели почти 800 поправок к медицинской реформе

Верховная Рада Украины в течение двух дней рассмотрели около 800 поправок к проекту закона №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (медицинской реформы), пишет РБК-Украина.

По полученным данным, парламентарии остановились на 788 поправке из 893. После этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий принял решение закрыть утреннее заседание.

"Всем председателям комитетов я желаю плодотворной и успешной работы. Завтра должен быть обеспечен доступ всех народных депутатов... Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Завтра в 10:00 жду всех в зале для продолжения нашей работы", - заявил спикер парламента.

Как сообщал MIGnews.com.ua, председатель Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что проект закона о внесении изменений в сферу медицины, предложенный Кабинетом министров, не является реформой.

Теги материала: Верховная Рада, реформа, медицина, законопроект, Андрей Парубий
Новости СМИ2
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