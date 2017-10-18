Украина разорвала соглашение с Россией о военном сотрудничестве

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины отменил действие соглашения с Россией относительно сохранения специализации предприятий, которые принимают участие в производстве продукции военного назначения, пишет Интерфакс-Украина .

По полученным данным, украинское правительство приняло соответствующее решение на заседании.

Стоит отметить, что Украина и Россия подписали соглашение в 2000 году. В соответствии с документом страны должны сохранять производственную и научно-техническую специализацию предприятий и организаций, участвующих в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники.

Кроме того договор предусматривал, что стороны не будут продавать или передавать иностранным компаниям и международным организациям комплектующие, документацию и информацию, связанные с оборонной промышленностью, без предварительного согласия стороны, которая его поставила.