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Гройсман о митинге под Радой: Это демонстрация жажды власти
18.10.2017 13:23

Гройсман о митинге под Радой: Это демонстрация жажды власти

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что на акции протеста под Верховной Радой Украины собрались два типа людей - жаждущие перемен и желающие заполучить власть. Об этом глава Кабинета министров Украины заявил во время заседания правительства, пишет Украинская правда.

"С одной стороны, это люди, которые пришли выразить свое убеждение в необходимости изменений, которые готовы тяжело трудиться над этими изменениями, а с другой - пришли и те, кто не собирается ничего делать. Они пытаются хорошими лозунгами прикрыть свою жажду власти и борьбу за нее. А хуже всего, что под этими лозунгами пытаются дестабилизировать ситуацию в стране в такое трудное время", - заявил украинский премьер.

Вместе с тем он выразил мнение, что изменения возможны только через общие обсуждения.

"Но общество должно дать четкую оценку тем, кто может приносить вред нашему государству", - резюмировал Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что митингующие под Верховной Радой могут иметь при себе оружие.

Теги материала: Владимир Гройсман, Верховная Рада, акция протеста, митингующие
Новости СМИ2
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