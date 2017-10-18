Гройсман: Украина полностью готова к зиме

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что энергосистема страны полностью готова к отопительному сезону 2017-2018 годов, пишет УНИАН .

По словам главы Кабинета министров, в межотопительный период энергосистему модернизировали, поэтому проблем при прохождении осенне-зимнего периода быть не должно,

Сегодня вся система энергетического обеспечения полностью готова к осенне-зимнему периоду. Как нам не мешали это сделать, но мы проводили модернизацию системы. Также мы развиваем атомную энергетику, которая, мы считаем, имеет большие перспективы, - заявил украинский премьер во время заседания правительства.