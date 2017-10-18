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Митинг под Радой: МВД допускает наличие оружия у протестующих
18.10.2017 12:44

Митинг под Радой: МВД допускает наличие оружия у протестующих

Митингующие под Верховной Радой могут иметь при себе оружие. Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, сообщает Громадське радио.

"Большое скопление людей, хотя количество участников акции по нашим оценкам не превысило 4,5 тысячи человек, но задача полиции - сделать так, чтобы в этой среде не было оружия. Она может там быть, потому что много людей, многие входят и выходят", - пояснил Шевченко.

При этом он подчеркнул, что в центр Киева до сих пор ограничен допуск транспортных средств, однако ограничения на допуск людей нет.

Также Шевченко сообщил, что правоохранителям удалось найти часть щитов Национальной гвардии, которые вчера были похищены протестующими.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российское правительство пристально следит за ситуацией в Украине, а именно митингами под Верховной Радой.

Теги материала: МВД, Верховная Рада, акция протеста, митингующие, оружие
Новости СМИ2
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