Гройсман назвал количество семей, которым уже переназначили субсидии

MIGnews.com.ua

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий отопительный сезон уже переназначены для 6,53 миллионов украинских семей. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 18 октября.

"Уже переназначены для 6,53 миллионов украинских семей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующем сезоне", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр добавил, что он не видит оснований для повышения тарифов на тепло, горячую воду и другие коммунальные услуги.

"Я считаю, что это ответственность местной власти не допустить перерасхода, который может привести к росту тарифов", - указал Гройсман.