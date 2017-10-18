Гройсман назвал количество семей, которым уже переназначили субсидии

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий отопительный сезон уже переназначены для 6,53 миллионов украинских семей. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 18 октября.
"Уже переназначены для 6,53 миллионов украинских семей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующем сезоне", - сказал он.
Кроме того, премьер-министр добавил, что он не видит оснований для повышения тарифов на тепло, горячую воду и другие коммунальные услуги.
"Я считаю, что это ответственность местной власти не допустить перерасхода, который может привести к росту тарифов", - указал Гройсман.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ТЭЦ и Теплокомунэнерго имеют огромные долги перед НАК "Нафтогаз" в связи с тем, что правительство, в том числе премьер-министр Украины Владимир Гройсман, установило драконовскую цену на газ.