Парубий выдвинул условие участникам митинга под Радой

MIGnews.com.ua

Организаторы акции под Верховной Радой должны разблокировать все выходы и входы в парламент. Такое требование выдвинул председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая пленарное заседание.

"Требую немедленно разблокировать все выходы и входы в Верховную Раду, поскольку препятствование работе парламента является неприемлемым", - сказал он.

Председатель Рады отметил, что даже в самые сложные времена во время Революции достоинства люди защищали Верховную Раду как высший представительный орган государства, так как понимали, что это площадка, где всегда все кризисы парламент проходил".

"Я требую от организаторов мероприятия, чтобы был обеспечен свободный вход и выход в Раду и народных депутатов, и работников. Верховная Рада - это не только стены, это и народные депутаты, и я хотел бы, чтобы здесь была общая и солидарная позиция. Верховная Рада не может и не должна быть заблокирована", - заявил он.