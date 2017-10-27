Главная - Киев
В Киеве отопление до сих пор отсутствует в более чем 200 жилых домах
27.10.2017 13:30

В Киеве отопление до сих пор отсутствует в более чем 200 жилых домах

Более 200 столичных домов до сих пор остаются без отопления. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице "Киевэнерго" в Facebook.

"Киевэнерго, по распоряжению КГГА, подключает столичные дома к теплу. Во время развертывания системы централизованного отопления было выявлено 396 аварийных повреждений теплосетей, 82 из них находятся в работе. В результате без централизованного отопления остается 234 жилых дома", - говорится в сообщении.  

Вместе с тем в компании подчеркнули, что в течение суток специалисты "Киевэнерго" ликвидировали 96 аварийных повреждений на теплосетях и обнаружили 46 новых.

"Качество теплоснабжения напрямую зависит от состояния сетей. Отметим, 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в замене", - отмечается в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве по состоянию на четверг, 19 октября, к отоплению подключили 4,9% жилых домов. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте компания "Киевэнерго".

Теги материала: Киевэнерго, отопление, авария, ремонтные работы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2

[20] всего оценили 2

Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве задолженность за тепло превысила 2,5 млрд гривен
Важное
В Киеве задолженность за тепло превысила 2,5 млрд гривен
Киевэнерго заявляет об угрозе отключения воды в столице
Важное
Киевэнерго заявляет об угрозе отключения воды в столице
В Киеве на Подоле ограничат движение транспорта
Важное
В Киеве на Подоле ограничат движение транспорта
Кличко рассказал, когда в жилых домах столицы включат отопление
Важное
Кличко рассказал, когда в жилых домах столицы включат отопление
В КГГА заявили о возможности задержек с запуском отопительного сезона
Важное
В КГГА заявили о возможности задержек с запуском отопительного сезона
В столице дерево раздавило машину с водителем внутри
Важное
В столице дерево раздавило машину с водителем внутри  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?
Результаты

Интервью

Перейти
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
Эксклюзив  Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
24.04.2017
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Другие новости
RSS

USD 26.95 / 26.70

EUR 31.40 / 31.00

ВКонтакте Facebook Twitter YouTube Odnoklassniki Google+
 
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

Яндекс.Метрика