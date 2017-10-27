В Киеве отопление до сих пор отсутствует в более чем 200 жилых домах

MIGnews.com.ua

Более 200 столичных домов до сих пор остаются без отопления. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице "Киевэнерго" в Facebook.

"Киевэнерго, по распоряжению КГГА, подключает столичные дома к теплу. Во время развертывания системы централизованного отопления было выявлено 396 аварийных повреждений теплосетей, 82 из них находятся в работе. В результате без централизованного отопления остается 234 жилых дома", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что в течение суток специалисты "Киевэнерго" ликвидировали 96 аварийных повреждений на теплосетях и обнаружили 46 новых.

"Качество теплоснабжения напрямую зависит от состояния сетей. Отметим, 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в замене", - отмечается в сообщении.