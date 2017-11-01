Американские ученые назвали напиток, помогающий избавиться от бессоницы

MIGnews.com.ua

Ученые американского Института маркетинга в Луизиане установили, что сок из кислых сортов вишни помогает победить бессонницу, передает Gogetnews.info .



Сообщается, что в ходе исследований ученые обнаружили новые свойства вишневого сока. Специалисты провели эксперименты с участием добровольцев, которых поделили на две группы.

Известно, что участники из первой группы два раза в день на протяжении двух недель пили по 240 мл вишневого сока, а вторая группа употребляла заменитель сока, который имитировал его на вкус и цвет. Через две недели у тех, кто выпивал настоящий вишневый сок, качество сна заметно улучшилось.



Исследователи выяснили, что вишневый сок останавливает выработку химических веществ мозга, которые негативно влияют на качество сна, а также сокращает воспаление, являющиеся одним из факторов развития бессонницы.