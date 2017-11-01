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Американские ученые назвали напиток, помогающий избавиться от бессоницы
01.11.2017 21:43

Американские ученые назвали напиток, помогающий избавиться от бессоницы

Ученые американского Института маркетинга в Луизиане установили, что сок из кислых сортов вишни помогает победить бессонницу, передает Gogetnews.info.

Сообщается, что в ходе исследований ученые обнаружили новые свойства вишневого сока. Специалисты провели эксперименты с участием добровольцев, которых поделили на две группы.

Известно, что участники из первой группы два раза в день на протяжении двух недель пили по 240 мл вишневого сока, а вторая группа употребляла заменитель сока, который имитировал его на вкус и цвет. Через две недели у тех, кто выпивал настоящий вишневый сок, качество сна заметно улучшилось.

Исследователи выяснили, что вишневый сок останавливает выработку химических веществ мозга, которые негативно влияют на качество сна, а также сокращает воспаление, являющиеся одним из факторов развития бессонницы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, швейцарские ученые провели исследование, доказавшее пользу спанья в носках.

Теги материала: сон, напиток, вишня, эксперимент
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