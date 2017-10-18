Сексуальный скандал в Голливуде: стали известны имена пострадавших знаменитостей

MIGnews.com.ua

В Голливуде продолжает набирать обороты сексуальный скандал. Все больше и больше женщин присоединяются к обвинениям в домогательствах и даже изнасилованиях в отношении влиятельного продюсера Харви Вайнштейна.

Основатель студии Miramax, благодаря которому были сняты многие оскароносные ленты лучших режиссеров Голливуда, уже уволен из собственной продюсерской компании.

Его супруга, Джорджина Чапман, заявила, что планирует развестись с мужем. Друзья и коллеги, в том числе, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Бен Аффлек, Джордж Клуни, Мэрил Стрип, выступили с критикой неподобающего поведения легендарного продюсера.



Среди жертв сексуальной активности Харви Вайнштейна оказались многие знаменитые актрисы, вспомнившие, как в начале карьеры переживали домогательства влиятельного продюсера.