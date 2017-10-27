На итальянском поле появился гигантский Ким Чен Ын из сои

MIGnews.com.ua

На территории одного из полей с соей Италии появился огромный портрет лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Фотографии портрета на поле обнародовал местный портал Il Gazzettino .

По информации местного издания, данный рисунок является работой известного художника, уроженца Италии Дарио Гамбарина. Изображение размещено на участке площадью около 20 тысяч квадратных метров в городке Кастаньяро около Вероны.

Кроме того, над головой главы КНДР размещены две ракеты, а под его портретом изображена надпись "Опасность" (Danger).

"Моя работа лишь выражает желание решить эту проблему дипломатическим путем как можно скорее", - прокомментировал художник свое творение.