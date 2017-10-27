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Редкое животное: новорожденный белый носорог стал звездой интернета
27.10.2017 13:34

Редкое животное: новорожденный белый носорог стал звездой интернета  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В парке дикой природы Cotswold Wildlife Park в Великобритании родилось редкое животное - детеныш белого носорога, фотографии которого быстро разошлись по сети Интернет, пишет Zooborns.

Издание отмечает, что новорожденный носорог получил имя Алан в честь электрика, проработавшего на территории заповедника более 23 лет и недавно ушедшего на пенсию.

В нынешнее время возраст Алана - неделя, а вес уже более 70 килограмм.

Кроме того, известно, что работники парка дикой природы потратили 40 лет на то, чтобы впервые в 2013 году у них была выведена на свет первая особь белого носорога. Младенец Алан же стал четвертым животным редкого вида, который родился на территории заповедника.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, главный приз конкурса фотограф-натуралист года получила фотография убитого браконьерами носорога фотографа из ЮАР Брента Стиртона. Стиртон сфотографировал мертвого черного носорога, которого застрелили браконьеры ночью из винтовки и вырезали рог, в заповеднике Лулуве Инфолозы. 

Теги материала: животные, зоопарк, животное, интернет, сеть, звезда, хит
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