Редкое животное: новорожденный белый носорог стал звездой интернета

MIGnews.com.ua

В парке дикой природы Cotswold Wildlife Park в Великобритании родилось редкое животное - детеныш белого носорога, фотографии которого быстро разошлись по сети Интернет, пишет Zooborns .

Издание отмечает, что новорожденный носорог получил имя Алан в честь электрика, проработавшего на территории заповедника более 23 лет и недавно ушедшего на пенсию.

В нынешнее время возраст Алана - неделя, а вес уже более 70 килограмм.

Кроме того, известно, что работники парка дикой природы потратили 40 лет на то, чтобы впервые в 2013 году у них была выведена на свет первая особь белого носорога. Младенец Алан же стал четвертым животным редкого вида, который родился на территории заповедника.