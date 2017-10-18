Стала известна дата рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

MIGnews.com.ua

Спустя полтора месяца после объявления о третьей беременности герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, стало известно, когда же произойдет радостное событие в королевской семье.

Кенсингтонский дворец опубликовал в своем twitter-аккаунте предположительную дату родов: "Герцог и герцогиня Кембриджские с радостью подтверждают, что ожидают рождение малыша в апреле".

Как сообщал MIGnews.com.uа, герцогиня Кембриждская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после официального объявления о ее беременности третьим ребенком.

По данным источника, Кэтрин до сих пор испытывает недомогание и сильный токсикоз, но она не могла пропустить вечер в честь Всемирного дня психического здоровья, который прошел в Букингемском дворце.

Кроме этого, по причине плохого самочувствия Кэтрин пришлось отменить все мероприятия, запланированные на сентябрь.